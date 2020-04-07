Карантин лишил многих казахстанцев привычной мобильности: жители Алматы, Нур-Султана и других населенных пунктов сегодня живут в условиях изоляции, ограничивающей передвижение вне квартир и домов. Это значит, что большую часть покупок людям необходимо делать онлайн, пользуясь сервисами доставки продуктов питания, лекарств и других товаров народного потребления. В этой связи Halyk Bank запустил специальные акции для своих клиентов – 5% бонусов на платежи в приложении Homebank и на самые востребованные покупки. (без названия)  
Так, с 6 апреля по 31 мая 2020 года клиенты Halyk Bank получат: • 5% бонусов на все платежи в Homebank - оплачивайте без комиссий мобильную связь, интернет, кабельное телевидение, коммунальные и более 4000 других услуг • 5% бонусов на покупки товаров во всех супермаркетах и аптеках • 5% бонусов на заказ еды через онлайн сервисы доставки.
Участие в акции позволяет не только снизить риски, связанные с необходимостью посещения общественных мест, но и сделает повседневные покупки максимально удобными и выгодными с картами Halyk Bank. С начала действия режима ЧП, Halyk Bank предлагает своим клиентам и тем, кто задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией, целый ряд мер. Halyk Bank по спискам, предоставленным Министерством здравоохранения РК, перечислил благотворительную финансовую помощь из собственных средств всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией в г. Алматы. Для заемщиков, на которых повлияли ограничительные меры в связи с введением режима карантина, для физических лиц отменил штрафы и пени, предоставляет отсрочку по действующим займам как для физических лиц, так и для заемщиков МСБ на три месяца. Оберегайте себя и своих близких, старайтесь не выходить из дома, совершайте покупки в супермаркетах и аптеках, заказывайте еду с доставкой на дом, оплачивайте услуги в приложении Homebank и получайте 5% бонусов с картами Halyk Bank. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на сайте Halyk Bank А если у вас еще нет карты Halyk Bank, то вы можете заказать бесплатную доставку карты на сайте Банка для городов Алматы и Нур-Султан или в приложении Homebank для всех городов. Biz birgemiz! Ваш Halyk Bank. Новости Компаний. Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.