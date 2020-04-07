Зарегистрировать машину из автосалона можно будет в режиме онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
- Совместно с МВД в ближайшее время планируем перевести одну из популярных услуг в онлайн-режим - регистрация автотранспорта. Именно тех машин, которые приобретаются в автосалоне. Перерегистрацию автотранспорта, если вы хотите продать уже существующий автомобиль, то это уже возможно реализовать в электронном формате, как на портале "электронного правительства", так и в мобильном приложении eGov mobile, - сообщил Оспанов.
Чтобы услуги можно было получать в "электронном правительстве", нужно иметь ЭЦП.
- С закрытием ЦОНов возникли вопросы, как получить ЭЦП, не посещая центры обслуживания населения. Сегодня ЭЦП можно получить в электронном виде путем биометрической идентификации лица и одноразового пароля. Этот механизм запущен, и уже сегодня 85 461 ЭЦП было получено физическими лицами. Недавно запущен аналогичный механизм для получения ЭЦП и для юридических лиц. 1337 юридических лиц получили свои ЭЦП дистанционно, - добавил он.
Срок действия ЭЦП, если вы получаете ее на компьютере в файловом носителе, - один год. Если вы записываете ЭЦП на удостоверение личности, то три года.
- Мы посмотрели по базам и видим, что на текущий момент порядка 10 миллионов активных ЭЦП имеется на руках у граждан. Когда граждане забывают, где находится ЭЦП, они хотят получить новую, и для этого все механизмы реализованы. Второй механизм получения услуг в электронном формате - это подписание запросов путем одноразовых паролей. Чтобы это осуществить, номер телефона гражданина должен быть зарегистрирован в мобильной базе "электронного правительства". Порядка восьми миллионов номеров уже зарегистрированы. Эти данные собирались порядка шести лет, - сказал Оспанов.
Чтобы зарегистрировать номер, можно позвонить оператору. С момента начала действия ЧП 43 тысячи номеров были зарегистрированы в мобильной базе граждан.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 685, вылечились 47 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
