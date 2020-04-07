Теперь в городе нет дефицита антисептика для наружного применения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 600 литров антисептика в день производят в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 апреля, в региональной службе коммуникаций заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев рассказал, что буквально пару недель назад глава области Гали Искалиев поручил, чтобы они наладили производство средств индивидуальной защиты: медицинские маски, марлевые повязки и антисептики. - Что касается масок, то на сегодняшний день мобилизовались около 10 компаний, которые работали в легкой промышленности. Также есть ряд предприятий, которые переформатировали свою деятельность, в том числе "Квант". 20 мастеров шьют порядка 5 тысяч профессиональных масок. Вопрос с нехваткой полностью снят и мы на сегодняшний день произвели более 400 тысяч масок для Уральска. Также через ателье производится от 2 до 3 тысяч масок в каждом районе. Наш рынок обеспечен, - заявил замакима ЗКО. - Что касается цен, то мы рекомендуем на профессиональные медицинские маски трехслойные или пятислойные - 120 тенге, а что касается многоразовых повязок, то на них установлена цена - до 200 тенге. Со слов Мухтара Манкеева, также решен вопрос и с антисептиком. - Раньше его производили только на базе аптеки №1, 200 флаконов по 100 миллилитров в день. После ажиотажа мы сформировали новый консорциум, куда вошли аптека №1, компания "Талап" и промышленная компания "Топан", которая занимается химическими реагентами для нефтегазовой отрасли. Они объединились и уже производят 600 литров антисептика для рук в день. Так что вы теперь можете пользоваться антисептиками производства ЗКО, - заверил он. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 685, вылечились 47 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.