В среду дачники не смогут выехать на свои участки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре блокпоста установили на въездах в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" - В связи с усилением карантинного режима в городе Уральске утвержден следующий график поездок на дачи. Жителям города разрешается выехать на дачи в субботу, возвратиться в город - в воскресенье. Просим всех дачников с пониманием отнестись к принимаемым мерам в период карантина, - сообщили в акимате Уральска. Стоит отметить, что на прошлой неделе был разрешен заезд в среду, теперь он отменен. Дачники могут заехать на свои участки в субботу, а выехать оттуда в субботу или в воскресенье. Но заезд на дачи в воскресенье запрещен, разрешен только выезд. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 685, вылечились 50 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  