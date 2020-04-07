Девушку госпитализировали в инфекционный госпиталь 22 марта о с трапа самолета Москва –Актобе, она прилетела из Испании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" У актюбинки подтвердилась коронавирусная инфекция. На следующий день нашли 41 пассажира рейса, поместили на карантин, 17 разъехались по другим городам, их на карантин поместили там. 7 апреля глава Актюбинского управления здравоохранения Асет Калиев сообщил: пациентка выздоровела, коронавируса у нее нет, ее выписывают домой. Она еще 14 дней должна находиться на домашнем карантине под наблюдением участкового врача. Всего в Актобе с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 11 человек, из них двое - жители Шымкента, ехавшие через Актобе из Москвы. По словам Асета Калиева, состояние 1 пациента средней тяжести, еще одного тяжелое, остальных удовлетворительное. В инфекционном, провизорном и карантинном госпиталях Актобе находится 226 пациентов. У находящихся в провизорном и карантинном госпиталях анализы на коронавирус отрицательные, но 14 дней им надо находиться под наблюдением врачей. Еще 763 человека находятся на домашнем карантине. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 685, вылечились 50 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ