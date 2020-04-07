Как рассказал заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, финские инвесторы построили огромный сортировочный комплекс на 100 тысяч тонн. - На сегодняшний день в городе вывозится порядка 60-65 тонн твердо-бытовых отходов. Инвесторы построили сортировочный комплекс с запасом за счет собственных средств. Следующим этапом они планируют создать переработку по отдельным фракциям, также одним из направлений будет термическая утилизация в рамках новых изменений экологического кодекса. Работа ведется и большая часть уже сделана, - отметил Мухтар Манкеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.