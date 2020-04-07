По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем до 7 градусов тепла, ночью до -5. В Атырау днем 11 градусов выше нуля, ночью 3 градуса мороза. В Актобе пройдет дождь, днем +5 градусов, ночью 5 градусов ниже нуля. 10 градусов депла днем и +4 ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.