В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение с информацией о том, что 42500 снимают в пенсионных накоплений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Штрафы на 402 млн тенге наложили на казахстанских работодателей в 2018 году Иллюстративное фото из архива "МГ" - Хотелось бы вам показать по поводу этих 42 500. Если еще кто не заполнил, то имейте в виду, эти 42 500 забирают у вас же с ваших пенсионных перечислений. То есть деньги, которые мы перечисли сами себе на пенсию, с этих забирают и перечисляют нам на карточку. У меня папа все свои деньги с ЕНПФ перевел. И сейчас ему пришло сообщение о том, что сумма уменьшилась на 42 500. Но, к сожалению, еще на карточку она даже и не пришла. Поэтому имейте в виду, - говорится в аудиосообщении. На сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщается, что информация в мессенджерах о том, что средства на выплату 42 500 тенге снимают с пенсионных накоплений, является фейком - Информация о том, что средства на выплату 42 500 тенге снимают с пенсионных накоплений, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Средства на социальные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с введением режима чрезвычайного положения, в размере 42 500 тенге выделяются из Государственного фонда социального страхования. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, - говорится на сайте ведомства. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 685, вылечились 50 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.