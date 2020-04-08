Иллюстративное фото из архива "МГ" - В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз, - сообщается в сервисе. В компании также отметили, что введенные в январе 2019 года ограничения в отношении пересылаемых сообщений снизили "объемы пересылки" на 25 процентов по всему миру. Ранее сообщалось, что в условиях мировой пандемии коронавируса и введенных многими государствами мер карантина популярность мессенджера WhatsApp выросла на 40 процентов. Также стало известно, что WhatsApp работает над возможностью использовать одну учетную запись сразу на нескольких смартфонах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.