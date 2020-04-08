- Со вчерашнего дня в Уральске по инициативе отзывчивых и неравнодушных людей ведётся работа по пошиву 15 тысяч масок (многоразовые) для социально уязвимых групп населения. Сейчас к этой важной миссии присоединились 80 волонтёров со своими личными швейными машинками, - написал на своей странице в Instagram аким Уральска Абат Шыныбеков, отметив при этом, что "в такое нелегкое время для нас всех важно еще сильнее укреплять единство и поддерживать друг друга". - Я уверен, мы вместе справимся с этой задачей, и на уральских улицах станет многолюдно и продолжаться праздники. Мы вместе! Напомним, в 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.