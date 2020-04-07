На 7 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур - Султан - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в стране подтверждено 670 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 222, в Алматы – 119, в Кызылординской области - 54, в Карагандинской области - 48, в Акмолинской области - 42, в Жамбылской области - 40, в Туркестанской области - 33, в Атырауской области - 32, в СКО - 25, в г. Шымкент - 19, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в ВКО - 6, в Мангистауской области - 5, в ЗКО - 2, в Павлодарской области - 1, в Костанайской области - 1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  