«BURGER STAR» в Атырау оштрафовали за отсутствие разрешения, но позволили работать дальше

В общепите провели проверку и оштрафовали владельца за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта hi-news.ru В декабре прошлого года, согласно поступившему экстренному извещению из Атырауской областной больницы №2, была проведена внеплановая проверка точки общественного питания по типу фаст-фуда «BURGER STAR». В ходе проверки выяснилось, что общепит работал без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их требованиям санитарных правил. -Судом владелец общепита был признан виновным, на него наложено