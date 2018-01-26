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Социум

«BURGER STAR» в Атырау оштрафовали за отсутствие разрешения, но позволили работать дальше

В общепите провели проверку и оштрафовали владельца за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта hi-news.ru В декабре прошлого года, согласно поступившему экстренному извещению из Атырауской областной больницы №2, была проведена внеплановая проверка точки общественного питания по типу фаст-фуда «BURGER STAR». В ходе проверки выяснилось, что общепит работал без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их требованиям санитарных правил. -Судом владелец общепита был признан виновным, на него наложено
gorod
«BURGER STAR» в Атырау оштрафовали за отсутствие разрешения, но позволили работать дальше
В общепите провели проверку и оштрафовали владельца за отсутствие  санитарно-эпидемиологического заключения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта hi-news.ru В декабре прошлого года, согласно поступившему экстренному извещению из Атырауской областной больницы №2, была проведена внеплановая проверка точки общественного питания по типу фаст-фуда «BURGER STAR». В ходе проверки выяснилось, что общепит работал без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их требованиям санитарных правил. -Судом владелец общепита был признан виновным, на него наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 60125 тенге по статье 463 КоАП РК - "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления", - рассказали в пресс-службе специализированного административного суда г.Атырау. Ерлан ОМАРОВ
штраф общепит

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