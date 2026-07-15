Бюджет недополучил 730 млрд тенге: Высшая аудиторская палата назвала причины

Республиканский бюджет по итогам 2025 года не досчитался 730 млрд тенге налоговых поступлений. Согласно отчету Высшей аудиторской палаты (ВАП), одной из ключевых причин провала плана стала ошибка в прогнозировании, объем которой составил 1,3 трлн тенге.

Недобор налогов в процентном соотношении достиг 4,8%. Аудиторы отмечают, что качество работы налоговых органов оставляет желать лучшего.

- За последние 4 года свыше половины обжалованных сумм доначислений были присуждены в пользу налогоплательщиков, - подчеркнули в ведомстве.

Среди факторов, ведущих к судебным спорам, называются процедурные нарушения при оформлении актов проверок и несоблюдение налогового законодательства. В связи с этим ВАП настаивает на усилении контроля за качеством администрирования.

Проблемы были выявлены и в таможенной сфере. Специалисты обнаружили, что 34 участника внешнеэкономической деятельности неправомерно использовали метод зачета при уплате НДС, что стоило бюджету более 670 млн тенге. Также зафиксированы нарушения при предоставлении льгот: условия, предназначенные исключительно для электромобилей, применялись при ввозе гибридных машин, из-за чего казна недополучила 70 млн тенге.

Отдельное внимание аудиторы уделили работе уполномоченных экономических операторов. Выяснилось, что контроль за их деятельностью был недостаточным: компании продолжали пользоваться упрощенными таможенными процедурами, несмотря на наличие законных оснований для приостановления их деятельности. Кроме того, эксперты отметили неполное использование потенциала системы маркировки обуви для прозрачности сборов.

Итогом проверки стало выявление:

финансовых нарушений на сумму 2,7 млрд тенге;

33 процедурных нарушений;

11 системных недостатков.

В ВАП пришли к выводу, что Комитету государственных доходов необходимо радикально улучшить учет, мониторинг и качество госуслуг. В ведомство направлены обязательные предписания и рекомендации по устранению выявленных проблем.