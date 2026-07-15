Пятилетний мальчик из Актобе получил ожоги, оставшись один в хамаме

Жительница Актобе сообщила, что ее 5-летний сын получил сильные ожоги после тренировки по плаванию в спортивном клубе World Class Aktobe, сообщает aktobe_sergek.

По словам матери, после окончания занятия мальчик остался один в хамаме, при этом никто из взрослых этого не заметил. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

- Родителям запрещено находиться в зоне бассейна, потому что, как нам объясняют, за детьми должны следить тренеры. Но в нашем случае тренер оставил ребенка одного в хамаме, - сообщила женщина.

В администрации World Class Aktobe факт происшествия не отрицают и заявили, что обеспокоены состоянием ребенка.

- В связи с произошедшим инцидентом руководство клуба незамедлительно приняло ряд первоочередных мер, так как безопасность детей на территории клуба является для нас безусловным приоритетом. На время проведения разбирательства работа секции Swim приостановлена. Ответственный тренер отстранен от работы до завершения внутренней проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мы поддерживаем связь с отцом пострадавшего ребенка, - сообщили в спортклубе.

В клубе также отметили, что по итогам внутреннего разбирательства будут приняты дополнительные меры, направленные на недопущение подобных случаев в будущем.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Стражи порядка проводят необходимые следственные действия для того, чтобы установить все обстоятельства инцидента.