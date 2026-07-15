Почти 300 зданий пострадали после мощного урагана в Актюбинской области

В Байганинском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы: стихия повредила более 250 жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.

В Актюбинской области продолжается масштабная работа по ликвидации последствий разрушительного шквального ветра, который недавно обрушился на село Карауылкелды Байганинского района. Как сообщает акимат Актюбинской области, текущую ситуацию обсудили на специальном совещании под председательством главы региона Асхата Шахарова.

Согласно предварительным оценкам, стихия повредила 298 объектов инфраструктуры. Основной удар пришелся на жилой сектор - пострадали 254 дома, а также зафиксированы повреждения на 14 социальных объектах, 24 торговых точках и 6 административных зданиях. Окончательный объем ущерба специалисты намерены определить до 27 июля.

В настоящее время оперативные службы полностью восстановили работу ключевых инженерных систем: в селе возобновлена подача газа, электричества и воды. Параллельно с этим продолжаются работы по восстановлению вышки сотовой связи, пострадавшей от ветра.

- Особое внимание уделяется семьям, временно размещенным в пункте эвакуации. В здании школы-интерната находятся шесть семей, для которых созданы все необходимые условия,- уточняется в сообщении пресс-службы акимата.

Напомним, на прошлой неделе в селе Карауылкелды Байганинского района из-за сильного ветра вышка сотовой связи рухнула на магазин, пострадали люди, в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.