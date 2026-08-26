«Бюрократическая волокита и чрезмерная нагрузка»: Токаев поручил упростить правила аттестации педагогов

Президент поручил профильному министерству оперативно изучить проблему и в кратчайшие сроки представить конкретные решения по усовершенствованию системы.

Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть требования к аттестации педагогов и избавиться от излишней бумажной нагрузки в сфере образования. Об этом президент заявил во время пленарного заседания Республиканской августовской конференции, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства напомнил, что для поддержки педагогов в стране работает Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", однако к качеству его работы возникают серьезные вопросы.

- Однако деятельность этой организации оставляет желать лучшего. Ко мне поступает множество обращений от учителей с просьбой пересмотреть правила аттестации. Педагоги отмечают чрезмерную нагрузку и бюрократическую волокиту, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил профильному министерству оперативно изучить проблему и в кратчайшие сроки представить конкретные решения по усовершенствованию системы. При этом речь идет не об отмене оценивания квалификации или, наоборот, его усложнении, а о создании прозрачного и понятного механизма проверки знаний.

Кроме того, глава государства предложил обновить программы повышения квалификации педагогов, включив в них ценности обновлённой Конституции, а также базовые концепции "Адал азамат", "Таза Қазақстан" и "Закон и Порядок".

