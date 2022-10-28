Бывшему министру здравоохранения Казахстана вынесли приговор

Судья Сарыаркинского районного суда №2 Астаны вынес приговор бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову и его бывшему заместителю Олжасу Абишеву. Фото из архива"МГ" Биртанова признали невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьёй 361, часть 3 УК РК (за использование борта санитарной авиации в личных целях - прим. автора) и оправдали за отсутствием состава уголовного правонарушения. И Биртанова, и Абишева суд признал виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 361, часть 4, пункт 3, УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и назнач