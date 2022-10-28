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Социум

Бывшему министру здравоохранения Казахстана вынесли приговор

Судья Сарыаркинского районного суда №2 Астаны вынес приговор бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову и его бывшему заместителю Олжасу Абишеву. Фото из архива"МГ" Биртанова признали невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьёй 361, часть 3 УК РК (за использование борта санитарной авиации в личных целях - прим. автора) и оправдали за отсутствием состава уголовного правонарушения. И Биртанова, и Абишева суд признал виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 361, часть 4, пункт 3, УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и назнач
Дана Рахметова
Бывшему министру здравоохранения Казахстана вынесли приговор
Судья Сарыаркинского районного суда №2 Астаны вынес приговор  бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову и его бывшему заместителю Олжасу Абишеву.
Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере
Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере
Фото из архива"МГ" Биртанова признали невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьёй 361, часть 3 УК РК (за использование борта санитарной авиации в личных целях - прим. автора) и оправдали за отсутствием состава уголовного правонарушения. И Биртанова, и Абишева суд признал виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 361, часть 4, пункт 3, УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил экс-министру наказание в виде ограничения свободы на пять лет, его бывшему заместителю - ограничение свободы на четыре года. Напомним, Елжан Биртанов находился под домашним арестом с ноября 2020 года. По версии следствия, бывший министр здравоохранения и его заместитель приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации ведомства. Стоимость невыполненных работ составила полтора миллиарда тенге. Также Биртанов подозревался в том, что использовал борт санитарной авиации для личных целей. Гособвинитель запрашивал шесть лет лишения свободы для Елжана Биртанова и пять лет для Олжаса Абишева по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд Биртанов

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