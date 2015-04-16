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Шоу-бизнес

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Мэрилин Монро

78-летний бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес заявил, что совершил 37 убийств по приказу правительства США между 1959 и 1972 годом. Он признался, что, среди прочих, именно он сделал смертельный укол легендарной актрисе Мэрилин Монро. Как сообщает ИА Regnum, пожилого мужчину поместили в небольшой госпиталь в штата Вирджиния, где он сделал свои сенсационные признания. Он заявил, что осуществлял убийства лиц, "представляющих угрозу безопасности страны" по приказу своего начальника, майора Джеймса "Джимми" Хейворта. Жертвами группы профессионалов в составе пяти человек и с участием Ходжеса стали полит
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Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Мэрилин Монро
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8320b53a_1
78-летний бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес заявил, что совершил 37 убийств по приказу правительства США между 1959 и 1972 годом. Он признался, что, среди прочих, именно он сделал смертельный укол легендарной актрисе Мэрилин Монро. Как сообщает ИА Regnum, пожилого мужчину поместили в небольшой госпиталь в штата Вирджиния, где он сделал свои сенсационные признания. Он заявил, что осуществлял убийства лиц, "представляющих угрозу безопасности страны" по приказу своего начальника, майора Джеймса "Джимми" Хейворта. Жертвами группы профессионалов в составе пяти человек и с участием Ходжеса стали политические активисты, а также журналисты, профсоюзные лидеры и даже учёные с художниками, чьи идеи угрожали интересам США. Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что Мэрилин Монро стала единственной женщиной, которую он убил. При этом Ходжес не сожалеет о содеянном, поскольку, по его словам, были доказательства любовной связи актрисы не только с Кеннеди, но и с Фиделем Кастро. Ходжес добавил, что Монро "могла передать стратегическую информацию коммунистам", чего нельзя было допустить ни в коем случае.
78-летний бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес (на фото). Фото: worldnewsdailyreport.com
78-летний бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес (на фото). Фото: worldnewsdailyreport.com
 78-летний бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес (на фото). Фото: worldnewsdailyreport.com
На фото: Мэрилин Монро и братья Кеннеди
На фото: Мэрилин Монро и братья Кеннеди
 На фото: Мэрилин Монро и братья Кеннеди   По его словам, он осуществил приказ около часа ночи 5 августа 1962 года: офицер вошёл в комнату звезды и сделал ей укол успокоительного, смешанного с нембуталом. Это привело к смерти Мэрилин. Издание отмечает, что никого из тех, кто бы мог подтвердить рассказ ветерана ЦРУ уже нет в живых, даже начальника Ходжеса майора Хейворта, который умер от сердечного приступа в 2011 году. Однако откровения умирающего мужчины уже привлекли внимание ФБР: Ходжес находится в своей палате в наручниках, также ведётся следствие и проверка изложенных им фактов. Источник: topnews.ru

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