Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Мэрилин Монро

78-летний бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес заявил, что совершил 37 убийств по приказу правительства США между 1959 и 1972 годом. Он признался, что, среди прочих, именно он сделал смертельный укол легендарной актрисе Мэрилин Монро. Как сообщает ИА Regnum, пожилого мужчину поместили в небольшой госпиталь в штата Вирджиния, где он сделал свои сенсационные признания. Он заявил, что осуществлял убийства лиц, "представляющих угрозу безопасности страны" по приказу своего начальника, майора Джеймса "Джимми" Хейворта. Жертвами группы профессионалов в составе пяти человек и с участием Ходжеса стали полит