Бывший аким Акжайыкского района назначен заместителем акима ЗКО
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен заместителем акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен на место теперь уже бывшего замакима ЗКО Марата КАРИМОВА. Марат КАРИМОВ освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую службу. Он курировал вопросы финансов и экономики, строительства и нефтегазовый сектор ЗКО. Напомним, 12 июня приказом акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА с занимаемой должности был освобожден аким Акжайыкского района Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Турегалиев Нариман родился в 1964 году в селе Есенсай Тайп