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Социум

Бывший аким Акжайыкского района назначен заместителем акима ЗКО

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен заместителем акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен на место теперь уже бывшего замакима ЗКО Марата КАРИМОВА. Марат КАРИМОВ освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую службу. Он курировал вопросы финансов и экономики, строительства и нефтегазовый сектор ЗКО. Напомним, 12 июня приказом акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА с занимаемой должности был освобожден аким Акжайыкского района Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Турегалиев Нариман родился в 1964 году в селе Есенсай Тайп
gorod
Бывший аким Акжайыкского района назначен заместителем акима ЗКО
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен заместителем акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.
nazn
nazn
 Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен на место теперь уже бывшего замакима ЗКО Марата КАРИМОВА. Марат КАРИМОВ освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую службу. Он курировал вопросы финансов и экономики, строительства и нефтегазовый сектор ЗКО. Напомним, 12 июня приказом акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА с занимаемой должности был освобожден аким Акжайыкского района Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Турегалиев Нариман родился в 1964 году в селе Есенсай Тайпакского района Уральской области. Образование высшее, в 1990 г. окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "Инженер-экономист". В 2004 г. - Каспийский общественный университет, специальность "Юрист". Трудовую деятельность начал в 1981 году рабочим совхоза «Есенсайский», Уральской области Тайпакского района 1982-1984 годы - служба в рядах Советской армии, Венгерская народная Республика. 1985-1990 годы - студент Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, г. Жамбыл 1991-1991 годы - экономист спецхозобъединения села Узынколь Теректинского района. 1991-1995 годы - главный экономист спецхозобъядинения села Узынколь Теректинского района. 1995-1997 годы - принят в штат крестьянского хозяйства Теректинского района, село Узынколь. 1997-1999 годы - главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса «Айтиево» Теректинского района, село Узынколь. 1999-2001 годы - глава крестьянского хозяйства «Акжол» Теректинского района, село Узынколь. 2001-2002 годы - начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения, село Федоровка. 2002-2003 годы - директор дома-интерната общего типа, г. Уральск. 2003-2005 годы - заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения ЗКО, г. Уральск. 2005-2008 годы - заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ ЗКО, г. Уральск. 2008-2010 годы - директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО, Уральск. 2010-2012 годы - начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области, г. Уральск. 2012-2015 годы - аким Акжаикского района ЗКО.
назначение

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