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Социум

Бывший аким Атырау вышел на свободу

Экс-аким города Атырау Аскар КЕРИМОВ за хорошее поведение освободился раньше срока, сообщает корреспондентпортала "Мой ГОРОД". Адвокат КЕРИМОВА Абзал КУСПАН на своей странице в Фейсбуке сообщил, что бывший чиновник вышел на свободу 18 июня. - Я освободился на 3 месяца раньше отведенного законом срока. Ранее администрация следственного изолятора дала суду характеристику о том, что за время заключения я исправился, встал на правильный путь. И вот сейчас меня освободили. Я выражаю слова благодарности всем, кто поддержал меня в этот период. На будущее у меня нет определенных планов, - рассказал эк
gorod
Бывший аким Атырау вышел на свободу
kerimov
kerimov
Экс-аким города Атырау Аскар КЕРИМОВ за хорошее поведение освободился раньше срока, сообщает корреспондентпортала "Мой ГОРОД". Адвокат КЕРИМОВА Абзал КУСПАН на своей странице в Фейсбуке сообщил, что бывший чиновник вышел на свободу 18 июня. - Я освободился на 3 месяца раньше отведенного законом срока. Ранее администрация следственного изолятора дала суду характеристику о том, что за время заключения я исправился, встал на правильный путь. И вот сейчас меня освободили. Я выражаю слова благодарности всем, кто поддержал меня в этот период. На будущее у меня нет определенных планов, - рассказал экс-аким города Аскар КЕРИМОВ по телефону корреспонденту телеканала «Астана Тв». Напомним, в прошлом году в Атырау состоялся громкий судебный процесс по делу о преступной группировке, возглавляемой бывшим акимом Атырауской области Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ. На скамье подсудимых находилось 22 человека, среди которых бывшие заместители акима Атырауской области Болат ДАУКЕНОВ и Аскар АБДИРОВ, экс-аким Атырау Аскар КЕРИМОВ и другие. Аскар КЕРИМОВ был осужден по статье ст.307 УК РК - "Злоупотребление должностными полномочиями" сроком на три года, с лишением права занимать государственную должность в течение 3-х лет. До оглашения приговора он уже отсидел большую часть срока.
аким

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