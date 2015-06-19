Бывший аким Атырау вышел на свободу

Экс-аким города Атырау Аскар КЕРИМОВ за хорошее поведение освободился раньше срока, сообщает корреспондентпортала "Мой ГОРОД". Адвокат КЕРИМОВА Абзал КУСПАН на своей странице в Фейсбуке сообщил, что бывший чиновник вышел на свободу 18 июня. - Я освободился на 3 месяца раньше отведенного законом срока. Ранее администрация следственного изолятора дала суду характеристику о том, что за время заключения я исправился, встал на правильный путь. И вот сейчас меня освободили. Я выражаю слова благодарности всем, кто поддержал меня в этот период. На будущее у меня нет определенных планов, - рассказал эк