Бывший директор Пойменского ХПП ЗКО Малик ИМАНГАЛИЕВ вышел на свободу

Неотбытую часть наказания ему заменили ограничением свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как стало известно, вчера, 17 июня, на свободу вышел уже бывший директор ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" Малик ИМАНГАЛИЕВ. Неотбытая часть наказания ему была заменена на более мягкое наказание в виде ограничения свободы. Напомним, дело в отношении учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА и директора данного предприятия Малика ИМАНГАЛИЕВА было возбуждено еще в 2012 году. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпуск