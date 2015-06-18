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Социум

Бывший директор Пойменского ХПП ЗКО Малик ИМАНГАЛИЕВ вышел на свободу

Неотбытую часть наказания ему заменили ограничением свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как стало известно, вчера, 17 июня, на свободу вышел уже бывший директор ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" Малик ИМАНГАЛИЕВ. Неотбытая часть наказания ему была заменена на более мягкое наказание в виде ограничения свободы. Напомним, дело в отношении учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА и директора данного предприятия Малика ИМАНГАЛИЕВА было возбуждено еще в 2012 году. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпуск
Анэль Кайнеденова
Бывший директор Пойменского ХПП ЗКО Малик ИМАНГАЛИЕВ вышел на свободу
Неотбытую часть наказания ему заменили ограничением свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Как стало известно, вчера, 17 июня, на свободу вышел уже бывший директор ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" Малик ИМАНГАЛИЕВ. Неотбытая часть наказания ему была заменена на более мягкое наказание в виде ограничения свободы. Напомним, дело в отношении учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА и директора данного предприятия Малика ИМАНГАЛИЕВА было возбуждено еще в 2012 году. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпускали неустановленным лицам зерно со своих складов, которое было отдано им на хранение акционерным обществом "НК Продкорпорация". Сумма ущерба перед "Продкорпорацией" составила 601 миллион тенге. В мае 2013 года Уральский городской суд приговорил директора ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" Малика ИМАНГАЛИЕВА по статье 177 "Хищение и растрата вверенного имущества" к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, к такому же сроку в декабре 2013 года был приговорен и сам Мурат ЖАРКЕЕВ.  
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