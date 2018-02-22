Бывший госслужащий попросил прощения у акима Актюбинской области на отчете

Мужчина признался, что будучи сотрудником департамента юстиции, он по приказу руководства обманывал людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бывший сотрудник Актюбинского департамента юстиции Нуркен УАЙДИН подошел к микрофону и заявил: «Я принимал людей, как нотариус, обманывал народ. Я вынужден был это делать по приказу руководства. Прошу прощения». После этого в зале раздались аплодисменты. Неожиданное признание вызвало переполох. - В июле 2017 года при вашей поддержке в городе открыли правовой центр, - обратился к акиму области Сапарбаеву Нуркен Уайдин. - Департамент юстиции долже