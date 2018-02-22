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Социум

Бывший госслужащий попросил прощения у акима Актюбинской области на отчете

Мужчина признался, что будучи сотрудником департамента юстиции, он по приказу руководства обманывал людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бывший сотрудник Актюбинского департамента юстиции Нуркен УАЙДИН подошел к микрофону и заявил: «Я принимал людей, как нотариус, обманывал народ. Я вынужден был это делать по приказу руководства. Прошу прощения». После этого в зале раздались аплодисменты. Неожиданное признание вызвало переполох. - В июле 2017 года при вашей поддержке в городе открыли правовой центр, - обратился к акиму области Сапарбаеву Нуркен Уайдин. - Департамент юстиции долже
gorod
Бывший госслужащий попросил прощения у акима Актюбинской области на отчете
Мужчина признался, что будучи сотрудником департамента юстиции, он по приказу руководства обманывал людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бывший сотрудник Актюбинского департамента юстиции Нуркен УАЙДИН подошел к микрофону и заявил: «Я принимал людей, как нотариус, обманывал народ. Я вынужден был это делать по приказу руководства. Прошу прощения». После этого в зале раздались аплодисменты. Неожиданное признание вызвало переполох. - В июле 2017 года при вашей поддержке в городе открыли правовой центр, - обратился к акиму области Сапарбаеву Нуркен Уайдин. - Департамент юстиции должен был отправить туда нотариуса. Эту работу руководство вынудило выполнять меня, пресс-секретаря, хотя юридического образования и лицензии нотариуса у меня не было. За то, что принимал людей, обманывал народ, прошу прощения у вас - жителей Актобе. Я тяжело это пережил. Обращался к руководителю Берику БЕРКИМБАЕВУ, но он сказал, что он меня уволит, в то время как почти 10 лет я работал в департаменте юстиции пресс-секретарем. Я прошу прощения за такое отношение к заданию президента. Я не преследую цели кого-то наказать, но надеюсь, что вы во всем разберетесь, обратите внимание на решение кадровых вопросов. Руководитель актюбинского департамента юстиции Берик Беркимбаев, которого поднял Сапарбаев, сообщил, что Уайдин работал у них, но уже 4 месяца не выходит на работу. - Вы на вопрос ответьте, - настаивал бывший подчиненный. Все закончилось тем, что Сапарбаев поручил работникам акимата взять это дело под свой контроль. Азамат АКЫЛ
отчет

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