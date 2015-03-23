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Социум

Бывший замакима ЗКО примет участие в предстоящих выборах

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию по ЗКО. Фото из архива "МГ" 29 марта в Казахстане пройдут довыборы в городские, областные и районные маслихаты. Народных избранников выберут вместо выбывших. Как выяснилось, в ЗКО 29 марта должны избрать депутата от промышленного избирательного округа №27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. По словам председателя областной избирательной комиссии Гайсы КАПАКОВА, в настоящее время зарегистрированы два кандитата. Один из них самовыдвиженец - преподав
Анэль Кайнеденова
Бывший замакима ЗКО примет участие в предстоящих выборах
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию по ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" 29 марта в Казахстане пройдут довыборы в городские, областные и районные маслихаты. Народных избранников выберут вместо выбывших. Как выяснилось, в ЗКО 29 марта должны избрать депутата от промышленного избирательного округа №27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. По словам председателя областной избирательной комиссии Гайсы КАПАКОВА, в настоящее время зарегистрированы два кандитата. Один из них самовыдвиженец - преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова Кайыржан НУРМУХАНОВ и выдвиженец от партии "Нур Отан", бывший замакима ЗКО, а ныне зампред партии Серик СУЛЕЙМЕН. - Сейчас кандидаты проводят агитационную кампанию, 28 марту будет день тишины, а 29 марта состоятся довыборы в данном избирательном округе, - рассказал Гайса КАПАКОВ. Кроме того, довыборы депутатов состоятся в маслихаты 4 районов. Там также кандидаты уже зарегистрированы. На кресло депутата в районах претендуют по три кандидата, двое из которых самовыдвиженцы и по одному выдвиженцу от партии "Нур ОТАН".
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