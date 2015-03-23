Бывший замакима ЗКО примет участие в предстоящих выборах

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию по ЗКО. Фото из архива "МГ" 29 марта в Казахстане пройдут довыборы в городские, областные и районные маслихаты. Народных избранников выберут вместо выбывших. Как выяснилось, в ЗКО 29 марта должны избрать депутата от промышленного избирательного округа №27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. По словам председателя областной избирательной комиссии Гайсы КАПАКОВА, в настоящее время зарегистрированы два кандитата. Один из них самовыдвиженец - преподав