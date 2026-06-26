Экс-возлюбленный шантажировал актюбинку интимными видео: его задержала полиция

38-летний подозреваемый тайно снимал девушку во время отношений, а после расставания угрожал выложить кадры в сеть. Его задержали сотрудники УБОП.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью пресекли факт шантажа и вмешательства в личную жизнь жительницы Актобе. Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания, сообщили в ДП региона.

- В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что знакомый мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях, угрожает распространением интимных видеозаписей, снятых без ее согласия, и оказывает на нее психологическое давление, - говорится в сообщении.

Оперативники УБОП установили личность преследователя. Им оказался 38-летний житель соседней области. Мужчину задержали, по факту нарушения неприкосновенности частной жизни начато досудебное расследование. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В Департаменте полиции напомнили, что угроза слива личных данных уголовно наказуема, и призвали жертв подобного шантажа незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.