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Происшествия

C трассы Уральск-Саратов слетел автомобиль

ЧП произошло сегодня, 14 марта, около шести утра в Зачаганске недалеко от областной детской больницы. Автомобиль "ВАЗ 2115", по всей вероятности, слетел с саратовской трассы и передней частью "воткнулся" в арык. На месте были разбросаны детали, зеркала, у авто выбито лобовое стекло. Машина сильно повреждена. Водителя на месте не оказалось, однако вокруг на земле были большие пятна крови. А также на "Жигулях" не было госномеров. После на место прибыли полицейские. Однако вызволить авто эвакуатор дорожной полиции не смог, пришлось вызывать кран. После того, как машина была извлечена, ее доставил
gorod
C трассы Уральск-Саратов слетел автомобиль
ЧП произошло сегодня, 14 марта, около шести утра в Зачаганске недалеко от областной детской больницы.
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sletel4
 Автомобиль "ВАЗ 2115", по всей вероятности, слетел с саратовской трассы и передней частью "воткнулся" в арык. На месте были разбросаны детали, зеркала, у авто выбито лобовое стекло. Машина сильно повреждена. Водителя на месте не оказалось, однако вокруг на земле были большие пятна крови. А также на "Жигулях" не было госномеров. После на место прибыли полицейские. Однако вызволить авто эвакуатор дорожной полиции не смог, пришлось вызывать кран. После того, как машина была извлечена, ее доставили на штрафстоянку. В данный момент полицейские выясняют, кто является хозяином автомобиля.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Медета МЕДРЕСОВА и Ербола АМАНШИНА  
трасса автомобиль

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