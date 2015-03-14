C трассы Уральск-Саратов слетел автомобиль

ЧП произошло сегодня, 14 марта, около шести утра в Зачаганске недалеко от областной детской больницы. Автомобиль "ВАЗ 2115", по всей вероятности, слетел с саратовской трассы и передней частью "воткнулся" в арык. На месте были разбросаны детали, зеркала, у авто выбито лобовое стекло. Машина сильно повреждена. Водителя на месте не оказалось, однако вокруг на земле были большие пятна крови. А также на "Жигулях" не было госномеров. После на место прибыли полицейские. Однако вызволить авто эвакуатор дорожной полиции не смог, пришлось вызывать кран. После того, как машина была извлечена, ее доставил