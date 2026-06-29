Часть Уральска почти на неделю осталась без горячей воды: список адресов

Отключение связано с плановым ремонтом на газораспределительной станции (ГРС-2). Если работы завершат раньше, воду дадут досрочно.

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго" со ссылкой на ЗКОФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", в Уральске с 29 июня по 3 июля 2026 года временно прекратят подачу газа из-за ремонтных работ на ГРС-2. В связи с этим в ряде многоэтажек и на одном соцобъекте будет временно отключено горячее водоснабжение.

Где не будет горячей воды:

ул. Бирлик: №7, №7/1, №11, №13, №17, №23, №25, №33, №35;

ул. Камбар батыра: №4, №6, №6/1, №8, №8/1;

ул. М. Монкеулы: №77, №79, №81, №81/1, №83, №83/1, №83/2, №83/3, №85/2, №85/4, №85/5, №85/6, №87, №89, №91, №91/1, №91/2, №91/3, №93, №95, №97/2, №97/3, №97/4, №105, №105/1, №107/1, №108, №108/1, №108/2, №108/4, №108/5, №108/6, №110/1, №113, №113/1, №115; ул.

Жангир хана: №53, №55, №57, №57/1, №59, №59/3, №61, №63А.

Ясли-сад №30 "Гүлдер".

В коммунальной компании отметили: в случае, если ремонт закончится раньше намеченного срока, подачу газа и горячей воды восстановят досрочно. Горожан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.