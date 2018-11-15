Для тех, кто не готов попрощаться со своим зрением

Стонем от болей в спине?

«Руки – маятники»:

«Поиграем плечами»:

Как расслабляться?

Не можете представить свою жизнь без гаджетов? И если раньше затягивали социальные сети, игры, премьеры фильмов, сейчас львиная доля нашего общения с техникой связана с работой. Всем работникам-интеллектуалам, которые проводят в режиме онлайн по 12 часов в день, привет от офтальмолога и травматолога. Поверьте, если вы уже не обращаете внимания на боль и перестаете уставать, это не говорит о том, что вы стали роботом. А лишь в очередной раз подтверждает, что сидячая работа поглощает и сказывается на работе всего организма.Глаза – орган №1 в группе риска. Статическое положение, длительные нагрузки, акцентирование на мелких деталях делают их заложниками ситуации. Вы могли замечать, что в процессе работы вы не просто забываете перекусить, но даже моргнуть глазом. И если вы не хотите завтра надеть очки или вовсе попрощаться с важной функцией, старайтесь давать им отдыхать. Для этого делайте небольшие перерывы каждые полчаса. На вооружение берем еще несколько упражнений, которым вы просто вынуждены находить время. Техника фокусировки на объектахсначала концентрируемся на близком, затем – дальнем предметах, соблюдая поочередность. Зарядка «»: фиксируем взгляд на объекте, затем отводим глаза в разные стороны по очереди. «»: несколько раз заставляем себя сильно зажмуриться. Вуаля! Вы подарили своим глазам возможность работать дальше. Приток крови контролирует их давление, а мышцы чувствуют себя, как после усиленной тренировки.На состояние спины влияет не только количество часов общения с ПК, но еще и организация рабочего места. Сделайте все, чтобы во время работы вам было комфортно. Расположитесь так, будто от этого зависит, будет ли вечером болеть спина. Упражнения для спины можно выполнять даже в небольшом кабинете. Вот несколько эффективных способов отказаться от боли.удобно выполнять даже сидя за рабочим местом. Сцепим пальцы ладошками наружу, руки поднимаем над головой, медленно растягивая спину. Можно еще дополнить аккуратными наклонами в стороны.поочередно приподнимаем плечи, затем вместе. При вращении плечами зафиксируйте локоть на одной полиции и вращайте в разные стороны. Не забываем и о кистях рук. У компьютерщиков даже развивается из-за этого профессиональная болезнь, когда мы терпим боли и забываем разминать запястье. Нервы, отвечающие за их функциональность, просто со временем не могут обеспечить двигательную функцию. Дли пятиминутки вам помогут знакомые со школы упражнения. Расслабляем кисти и начинаем их слегка встряхивать. Второй вариант – разместить руки ладонями вверх и плавно вращать кисти во всех направлениях.И если со своим телом у нас еще получается справляться, нервная система страдает больше всех. Физический отдых прекрасен, но не забываем о настоящем релаксе от собственных мыслей. Не дайте синдромы хронической усталости взять верх над вашим положением. И если вы чувствуете, что просто не получается отдохнуть, а каждый день начинается с мыслей о работе, возможно, пришло время обратиться к врачу. Помните о здоровом питании, прогулках на воздухе, общении с животными, хобби, приносящие вам радость. Живите на полную, даже если без компьютера не проходит ни один день. Научитесь отдыхать и беречь свой организм.