Не можете представить свою жизнь без гаджетов? И если раньше затягивали социальные сети, игры, премьеры фильмов, сейчас львиная доля нашего общения с техникой связана с работой. Всем работникам-интеллектуалам, которые проводят в режиме онлайн по 12 часов в день, привет от офтальмолога и травматолога. Поверьте, если вы уже не обращаете внимания на боль и перестаете уставать, это не говорит о том, что вы стали роботом. А лишь в очередной раз подтверждает, что сидячая работа поглощает и сказывается на работе всего организма.
Для тех, кто не готов попрощаться со своим зрением
Глаза – орган №1 в группе риска. Статическое положение, длительные нагрузки, акцентирование на мелких деталях делают их заложниками ситуации. Вы могли замечать, что в процессе работы вы не просто забываете перекусить, но даже моргнуть глазом.
И если вы не хотите завтра надеть очки или вовсе попрощаться с важной функцией, старайтесь давать им отдыхать. Для этого делайте небольшие перерывы каждые полчаса. На вооружение берем еще несколько упражнений, которым вы просто вынуждены находить время.
Техника фокусировки на объектах «Близко-Далеко»:
сначала концентрируемся на близком, затем – дальнем предметах, соблюдая поочередность. Зарядка «Вращение
»: фиксируем взгляд на объекте, затем отводим глаза в разные стороны по очереди. «Зажмуримся
»: несколько раз заставляем себя сильно зажмуриться.
Вуаля! Вы подарили своим глазам возможность работать дальше. Приток крови контролирует их давление, а мышцы чувствуют себя, как после усиленной тренировки.
Стонем от болей в спине?
На состояние спины влияет не только количество часов общения с ПК, но еще и организация рабочего места. Сделайте все, чтобы во время работы вам было комфортно. Расположитесь так, будто от этого зависит, будет ли вечером болеть спина. Упражнения для спины можно выполнять даже в небольшом кабинете. Вот несколько эффективных способов отказаться от боли.
«Руки – маятники»:
удобно выполнять даже сидя за рабочим местом. Сцепим пальцы ладошками наружу, руки поднимаем над головой, медленно растягивая спину. Можно еще дополнить аккуратными наклонами в стороны.
«Поиграем плечами»:
поочередно приподнимаем плечи, затем вместе. При вращении плечами зафиксируйте локоть на одной полиции и вращайте в разные стороны.
Не забываем и о кистях рук. У компьютерщиков даже развивается из-за этого профессиональная болезнь, когда мы терпим боли и забываем разминать запястье. Нервы, отвечающие за их функциональность, просто со временем не могут обеспечить двигательную функцию.
Дли пятиминутки вам помогут знакомые со школы упражнения. Расслабляем кисти и начинаем их слегка встряхивать. Второй вариант – разместить руки ладонями вверх и плавно вращать кисти во всех направлениях.
Как расслабляться?
И если со своим телом у нас еще получается справляться, нервная система страдает больше всех. Физический отдых прекрасен, но не забываем о настоящем релаксе от собственных мыслей. Не дайте синдромы хронической усталости взять верх над вашим положением. И если вы чувствуете, что просто не получается отдохнуть, а каждый день начинается с мыслей о работе, возможно, пришло время обратиться к врачу. Помните о здоровом питании, прогулках на воздухе, общении с животными, хобби, приносящие вам радость.
Живите на полную, даже если без компьютера не проходит ни один день. Научитесь отдыхать и беречь свой организм.