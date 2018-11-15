Нет ничего хуже для дизайнера, чем проектирование хрущовки. Только если речь идет об унылом «творце», который не может отыскать нишу для креатива. Так и с нашей небольшой квартирой: маленькая кухня, тесный продолговатый коридор, ванная не пройти не проехать, низкие потолки, много ненужных стен. Все это прелести советского проектирования. И если вы еще думаете, что дизайнер не сможет сделать с такого жилища конфетку, вы заблуждаетесь. Люди выбирают комфорт, заказчики ставят свои границы в понимании прекрасного, и лишь настоящему креативщику удается все это собрать воедино.
Опыт дизайнеров: как превратить хрущёвку в современные апартаменты
Фотографии готовых проектов перевоплощения укромных квартир – подтверждение того, что с ними можно экспериментировать. Почему бы нам не сделать изолированную спальню и кухню-студию, где всегда найдется место для ваших гостей? Зачем разделять и так маленькое пространство, если это не комфортно и не модно.
Что касается спальни, ее совмещать с другими комнатами не будем, ведь она и должна быть отделенной от лишних глаз и ушей. После перепланировки убираем стену между кухней и гостиной. Площадь для отдыха делаем максимально ясной за счет естественного света, что визуально увеличивает пространство. Играем с цветовым контрастом: черно белые тона всегда смотрятся выигрышно. Если хотим придать еще больше свободы нашей квартире, белый доминирует. На его фоне металлические или темные элементы интерьера выделяются.
Игра цветов и материалы: как не переборщить?
Если мы выбираем один принт, он должен повторятся на нескольких вещах или деталях. Например, могут перекликаться обои и покрывало на кровати, люстра или части фурнитуры. Закругленные формы придают помещению объемности. Не бойтесь излишней «воздушности», но при желании приглушайте ее однотонными расцветками.
Забудьте о шторах. Этот тренд, который нам веками пытались навязать, «уходит» на чердак. Дизайнеры сознательно отказываются от штор, ведь они могут испортить всю картину и не вписаться в стиль. Мебель в такой квартире выполняет роль визуального разделения.
Для экономии пространства продумайте обеденную зону. Если ее нет в квартире, не огорчайтесь, ведь хозяева не всегда трапезничают дома, а перекусить можно и в просторной гостиной. Также дизайнер удивил решением не соединять шкаф и духовую плиту. Он отходит от стереотипов. А ведь так лучше, функциональней и современней. Не бойтесь бежать от неудачных идей, которые только разочаровывают в скором времени.
Посудомоечной машины не видать, ведь она грамотно встроена под варочной поверхностью. Интересно, как обыграли радиатор. Он стал частью комнаты в виде ретро-батареи в понравившемся черно-белом контрасте.
Зеркала в прихожей создают стеклянный туннель, благодаря которому коридор заиграл тысячами бликов. Тесноты больше нет, мы от нее избавились, получилось! А не это ли было задачей №1 в хрущовке? Творите, экспериментируйте, наполняя ваше жилье эмоциями, без которых скучно и однообразно.