Опыт дизайнеров: как превратить хрущёвку в современные апартаменты

Игра цветов и материалы: как не переборщить?

Нет ничего хуже для дизайнера, чем проектирование хрущовки. Только если речь идет об унылом «творце», который не может отыскать нишу для креатива. Так и с нашей небольшой квартирой: маленькая кухня, тесный продолговатый коридор, ванная не пройти не проехать, низкие потолки, много ненужных стен. Все это прелести советского проектирования. И если вы еще думаете, что дизайнер не сможет сделать с такого жилища конфетку, вы заблуждаетесь. Люди выбирают комфорт, заказчики ставят свои границы в понимании прекрасного, и лишь настоящему креативщику удается все это собрать воедино.Фотографии готовых проектов перевоплощения укромных квартир – подтверждение того, что с ними можно экспериментировать. Почему бы нам не сделать изолированную спальню и кухню-студию, где всегда найдется место для ваших гостей? Зачем разделять и так маленькое пространство, если это не комфортно и не модно. Что касается спальни, ее совмещать с другими комнатами не будем, ведь она и должна быть отделенной от лишних глаз и ушей. После перепланировки убираем стену между кухней и гостиной. Площадь для отдыха делаем максимально ясной за счет естественного света, что визуально увеличивает пространство. Играем с цветовым контрастом: черно белые тона всегда смотрятся выигрышно. Если хотим придать еще больше свободы нашей квартире, белый доминирует. На его фоне металлические или темные элементы интерьера выделяются.Если мы выбираем один принт, он должен повторятся на нескольких вещах или деталях. Например, могут перекликаться обои и покрывало на кровати, люстра или части фурнитуры. Закругленные формы придают помещению объемности. Не бойтесь излишней «воздушности», но при желании приглушайте ее однотонными расцветками. Забудьте о шторах. Этот тренд, который нам веками пытались навязать, «уходит» на чердак. Дизайнеры сознательно отказываются от штор, ведь они могут испортить всю картину и не вписаться в стиль. Мебель в такой квартире выполняет роль визуального разделения.Для экономии пространства продумайте обеденную зону. Если ее нет в квартире, не огорчайтесь, ведь хозяева не всегда трапезничают дома, а перекусить можно и в просторной гостиной. Также дизайнер удивил решением не соединять шкаф и духовую плиту. Он отходит от стереотипов. А ведь так лучше, функциональней и современней. Не бойтесь бежать от неудачных идей, которые только разочаровывают в скором времени. Посудомоечной машины не видать, ведь она грамотно встроена под варочной поверхностью. Интересно, как обыграли радиатор. Он стал частью комнаты в виде ретро-батареи в понравившемся черно-белом контрасте. Зеркала в прихожей создают стеклянный туннель, благодаря которому коридор заиграл тысячами бликов. Тесноты больше нет, мы от нее избавились, получилось! А не это ли было задачей №1 в хрущовке? Творите, экспериментируйте, наполняя ваше жилье эмоциями, без которых скучно и однообразно.