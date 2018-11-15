Как рассказал руководитель инфомационно-аналитического ресурсного центра по работе с молодежью Болатбек САХИЕВ, центр был создан в феврале этого года и в нем трудятся 15 человек. – На сегодняшний день в центре работают три отдела. Это отдел по поддержке молодежных инициатив, отдел по оказанию консультационных услуг и отдел мониторинга и информационного анализа. Задачей нашего центра является организация досуга молодежи, оказание поддержки во всех сферах деятельности. Если отдел по поддержке молодежных инициатив работает в направлении эффективной организации досуга молодежи, поддерживает любые их идеи и предложения, то отдел по оказанию консультационных услуг оказывает содействие в трудоустройстве молодежи, работает в сфере теологического консультирования молодежи, в направлении ознакомления с государственными программами, - отметил Болатбек САХИЕВ. Выяснилось, что в центре созданы все условия для работы с молодежью. Это книжный фонд, бесплатный интернет, зал для обсуждения тех или иных вопросов. По словам Болатбека САХИЕВА, центром был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с учебными заведениями и рядом предприятий города. Так, за время функционирования центра была собрана вся информация о не трудоустроенных выпускниках университетов и колледжей. – С помощью базы данных мы можем помочь безработной молодежи найти работу. Предприятия города будут предоставлять нам информацию о вакансиях, и мы, соответственно, будем направлять туда специалистов. Кроме этого, мы можем помочь молодежи с реализацией каких-то проектов. Это могут быть бизнес-проекты или социальные проекты. Если у кого-то есть действительно интересный проект, план, то он может обратиться в наш центр. Мы поможем реализовать его, направив по нужным адресам. Так же мы можем помочь с привлечением спонсоров, если будет такая необходимость, - заявил Болатбек САХИЕВ. Стоит отметить, что в центре работают два специалиста-теолога, которые могут оказать помощь молодым людям, которые оказались в той или иной затруднительной ситуации и столкнулись с деструктивным религиозным течением. Кроме того, по словам руководителя, в ближайшее время планируется открыть бесплатные курсы по изучению английского языка, AutoCad и 1С бухгалтерии. А для активной молодежи здесь предусмотрена возможность зачисление в ряды волонтерского движения. – Если вы молоды и вам от 14 до 29 лет, если вы хотите найти работу, расширить круг своих знакомых, получить ответы на волнующие и проблемные вопросы, реализовать свои планы и проекты, научиться чему-то новому, найти интересную работу, то наш центр с радостью поможет вам в этом - заявил Болатбек САХИЕВ. Информационный-аналитический ресурсный центр по работе с молодежью находится по адресу: проспект Достык-Дружба, 177, 3 этаж. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Болатбек САХИЕВ