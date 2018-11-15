В гостях у ребят побывали Регулировщик и его друзья, которые помогали ребятам вспомнить правила поведения на дороге. Учащиеся третьих классов в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного движения и дорожных знаках.- Мы проводим такую занимательную игру для школьников с той целью, чтобы лишний раз напомнить ребятам, как важно знать правила дорожного движения. Ведь статистика показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий, где страдают именно дети, к сожалению, не уменьшается. В большинстве случаев это происходит из-за неосторожности и несоблюдения многими маленькими пешеходами правил дорожного движения, - рассказал Генеральный директор «Тойота Центр Уральск» Кайрат ЕСЕНАЛИН. – Надеемся, что такое интересное мероприятие будет способствовать тому, что ребята не только будут соблюдать эти правила, как пешеходы, но и будут об этом напоминать своим друзьям и близким. Да и в будущем, когда они станут взрослыми и многие из них сядут за руль, будут помнить, как водители о важности правильного поведения на дороге.Ребятам было очень весело: для них провели командные соревнования, в которых ученики отвечали на ситуативные вопросы по соблюдению правил дорожного движения на дорогах. Дети побывали и пешеходами, и пассажирами, и даже водителями.Также команды поучаствовали в интересном конкурсе рисунков: кто больше нарисует дорожных знаков и объяснит их значение.Пока команды выполняли задание, для их болельщиков провели занимательную викторину.В заключительном этапе квест-игры капитаны команд соревновались в гонках с препятствиями игрушечных автомобилей с пультом управления.Победителям всех трех призовых мест сотрудники «Тойота Центр Уральск» вручили памятные и полезные призы: игры на знания правил дорожного движения и другие настольные развлечения. Также были вручены специально разработанные компанией Тойота Мотор Казахстан обучающие игры по ПДД и светоотражающие браслеты для пешеходов-школьников всем ребятам.- Мы очень рады, что на базе нашей школы для учащихся младших классов прошло полезное и занимательное мероприятие на тему «Соблюдай правила дорожного движения!». Дети с восторгом и огромным интересом участвовали в соревновательных этапах и эстафетах, закрепив тем самым свои знания. Мы благодарны «Тойота Центр Уральск» за такой значительный вклад в воспитание и интеллектуальное развитие ребят, а также за полезные подарки, врученные нашим ученикам. Хотим пожелать компании процветания и благополучия, – поделилась заместитель директора по воспитательной работе в начальных классах средней школы №7 г. Уральск Мадина ЖАКИЯНОВА.«Тойота Центр Уральск» и дальше планирует проводить подобные интересные и полезные мероприятия не только в городских, но и в сельских школах. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.