По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбека МЕНЕЕВА, первая задача, которая стоит перед нами - это соединение райцентров с областными ценрами асфальтовой дорогой. В 2017 году эта задача была почти выполнена. Из 12 районов области 9 соединены с областными центрами, остались только Сайхин, Жанибек, Казталовка. Но, как утверждает спикер, эти населенные пункты находятся на дорогах республиканского значения. - Сейчас мы делаем реконструкцию дороги от Аксая до Жымпиты, это позволит нам соединить Аксай с республиканской дорогой на Актобе. То есть весь транспорт, идущий из Актобе, сможет напрямую попадать в аксай, минуя Уральск, - рассказал Казбек МЕНЕЕВ. - Сейчас мы делаем реконструкцию дороги Большой Чаган - Переметное, тем самым мы соединяем две дороги республиканского значения - Уральск-Атырау соединяем с трассой, которая идет на Саратов. Это даст нам возможность пустить поток машин из Атырау напрямую на Саратов через Переметное, не заезжая в город. Также Казбек МЕНЕЕВ сообщил, что в планах соединение саратовской и самарской трасс. - Дорога, которая от саратовской трассы идет на Селекционный, потом через Деркул будет делаться мост и рядом с поселком Жамбыл будет соединяться с дорогой на Самару. Это даст возможность разгрузить улицу Шолохова. Но это в будущем. Еще сейчас мы проектируем мост через Урал в районе поселка Чапаево. Постройка этого моста даст нам возможность весь грузопоток из Казахстана отправлять напрямую, то есть, допустим, транспорт будет доезжать до Жымпиты, оттуда до Чапаево, затем через мост и кому надо - тот будет ехать до Атырау, а кому в Россию - Чапаево-Казталовка-Жанибек, далее в Волгоградскую область и далее. Но это в перспективе. Казбек МЕНЕЕВ заявил, что для строительства нового моста через Урал нужно 32 миллиарда тенге.