Иллюстративное фото с сайта criminal.ru Об этом сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин. По словам спикера, руководитель ТОО "Атырау-акпарат" был задержан сотрудниками департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Атырауской области при проведении ОПМ. - Задержанный подозревается в неоднократном получении в группе лиц через посредников взяток в крупном размере от представителей подрядных организаций за ускоренное заключение договоров госзакупок. Депутата также подозревают в хищении более 5 млн тенге, выделенных ТОО "Атырау-Акпарат" для реализации государственных программ, - рассказал Арман Бердалин. В отношении подозреваемого суд санкционировал домашний арест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.