По словам старшего инспектора ОПМС УП г. Уральск Динары Абдулкаликовой, учащимся старших классов раздали стикеры и попросили написать на них анонимно свои заветные желания, планы на светлое будущее. Позже они были закреплены на воздушные шарика, убранные на время с поля зрения школьников. - Далее присутствующим был показан пяти минутный видеоролик, демонстрирующий дорожно-транспортные происшествия в их родном городе. Страшные, трагичные моменты аварий не оставили никого равнодушными в зале. Старшеклассники увидели аварии, в которых пострадали, а в некоторых и погибли такие же школьники, как они сами. После окончания ролика вновь появились шары с мечтами и желаниями ребят. - А ведь у каждого из них были свои мечты и самые заветные желания, но в один момент удар машины оборвал все задуманное. Именно, с этими словами я лопаю шарик иголкой и стикеры с тихим шелестом падают на пол под испуганные вскрики школьников, - рассказывает Абдулкаликова Динара. - У многих подростков была видна горечь в глазах, и не скрываемая обида на нас, ведь они вложили в эти листочки часть своей души и видеть их лежащими на полу было более чем неприятно. Представьте насколько сильна может быть боль от осознания того, что вашим мечтам не суждено сбыться из-за того, что попали под колеса машины. Для того, чтобы у детей не остался тяжелый осадок им был продемонстрирован положительный мотивационный ролик «Мир прекрасен и удивителен» об экстремальном отдыхе, спорте и прочих прелестях жизни. - И конечно мы выразили надежду, что никогда присутствующие не столкнуться с авариями, ни под каким предлогом. Жизнь прекрасна в любом ее проявлении, и у таких молодых людей, как собравшиеся все свершения впереди, - закончила старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции г. Уральск Мадина Куспанова. Порадовало то, что если в начале встречи многие отвлекались, говорили на отвлеченные темы, то в конце не осталось ни одних равнодушных глаз.