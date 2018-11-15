В связи с переводом алфавита казахского языка на латинскую графику министерство культуры и спорта республики инициировало проведение общенародного диктанта. Мероприятие прошло 14 ноября одновременно по всей стране в 11.00, в Атырауской области - в 10.00 по местному времени. Главная цель мероприятия - всесторонний охват, уточнение, самооценка, адаптация к практическому применению казахского алфавита на латинской графике, а также реализация языковой политики Республики Казахстан, усвоение казахского языка на латинской графике, развитие интереса к изучению языка. - По Атырауской области написанием диктанта на новом казахском алфавите планировалось охватить более 80 000 человек, однако, я думаю, что эта цифра не окончательная. Далее специалистами будет сформирована общая статистика. Наша главная задача - понять, насколько готово население к переходу на латинский алфавит, - сообщила руководитель управления по развитию языков Асия Кыстаубаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.