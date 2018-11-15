Прежде чем начинать строительство на участке, необходимо провести инженерные исследования. Это залог безопасности, надежности и долговечности конструкции. На основании проведенных исследований архитектор проектирует здание, подбирает подходящие для работы материалы. Только полученные отчеты должны являться основанием для начала строительных работ. Без них любые возведенные объекты считаются самостроем, что влечет за собой соответствующих штрафы. Ликвидация объектов на участке также проводится на основании результатов инженерных изысканий. Компания «МОС ИнжГеоСтройПроект» проводит все виды подобных работ на территории Республики Казахстан. Используя современное оборудование, последние технологии, инженеры компании быстро и качественно исследуют любой участок, предоставляйте подробный отчет и рекомендации по строительству или ликвидации. Подробно об оказанных услугах можно узнать на официальном сайте организации https://igis.kz/ . Официально предоставляющая услуги организация должна иметь:
  • необходимые лицензии на проведение работ;
  • членство в СРО (саморегулирующиеся организации);
  • предложение набора связанных услуг.
Если компания входит в СРО, это дает вам дополнительную гарантию. Если исследования или конкретный вид работ (геодезический, гидрологический, экологический и прочие) выполнены недобросовестно, СРО выплатит компенсацию. Подбирайте подрядчик взвешенно, только так вы можете рассчитывать на высокий результат.