54-летний Кенжебай Алдашев разыскивается уже шестые сутки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчину ищут полицейские, военнослужащие, сотрудники департамента по ЧС и добровольцы. Но никаких следов пока нет. Со слов спасателей, мужчина был на своей ферме в 19 километрах от пригородного  села Акшат. Последний раз Алдашев выходил на связь с родственниками около пяти часов утра 9 ноября: позвонил брату и сообщил, что провалился в яму.  Звонок поступил и в Департамент по ЧС. После этого связь с ним пропала. Поиски Алдашева ведутся с использованием служебных собак. Полицейские и спасатели обыскивают все песчаные ямы в районе сел Акжар и Акшат, где, предположительно, мог находиться житель Актобе. - Поиски продолжаются двумя бригадами спасателей. В них задействованы 10 работников ДЧС, два кинологических расчета и две единицы техники, – сообщили в пресс-службе ведомства. Волонтеры просят также откликнуться неравнодушных горожан и помочь с поисками Кенжебая Алдашева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА