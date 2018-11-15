Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным Всемирной организации здравоохранения основной причиной смертности детей в возрасте от пяти до 14 лет по всему миру являются дорожно-транспортные происшествия, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Олег Честнов. - Казахстан теряет очень много своих граждан на дорогах в ДТП. Это одна из ведущих причин смертности в различных возрастных группах. Особенно это заметно в детских группах в возрасте от 5 до 14 лет. ДТП в этом возрасте является самой главной причиной детской смертности. В возрасте от 15 до 29 лет ДТП является второй в списке причин смертности детей, – сказал Олег Честнов. Он отметил, что есть понятие – преждевременная смертность, когда люди умирают раньше 70 лет, в основном, на дорогах. - Есть таблица, где в возрасте от ноля до одного года основной причиной смертности у детей является перинатальные проблемы, смерть при родах и так далее. От года до трёх лет есть свои особенности смертности детей. А возраст от пяти лет до 14 лет очень высоко подвержен смертности на дорогах. Дети не умирают от ишемических заболеваний сердца или от рака. Статистика говорит, что, к примеру, из 10 смертей в возрасте от 12 лет до 14 лет, восемь детей погибло в ДТП, один выпал с окна, один утонул, – продолжил Олег Честнов. Президент ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов отметил, что ежегодно казахстанцы получают более 600 тысяч травм. Из них 20% – это травмы, полученные при ДТП. По его словам, около 60% погибших в ДТП детей могли спасти, если бы им вовремя оказали медицинскую помощь. "Первыми на место ДТП кто приезжает? Не спасатели, не полиция и не скорая, а водители, которые рядом находятся. Каждый должен уметь оказать первую помощь на дорогах", – заключил Арсен Шакуов. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, в Казахстане за восемь месяцев 2018 года зарегистрировано 10 587 ДТП, повлёкших гибель или ранение людей. В них пострадало 15 140 человек, из которых погибли 1 198 человек, а ранены 13 942 человека. Всемирный день памяти жертв ДТП ежегодно отмечается в третье воскресение ноября. В этом году он пришёлся на 18 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.