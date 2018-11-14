Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью -13. В Атырау ожидается погода без осадков. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью похолодает до -6. По прогнозам синоптиков, в Актау днем температура воздуха составит +6 градусов, ночью -3. Ясная погода без осадков ожидается в Актобе. Температура воздуха днем составит 2 градуса мороза, ночью 17 градусов со знаком минус. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.