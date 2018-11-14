В городском акимате прошло выездное заседание областного общественного совета. На этот раз члены совета рассмотрели проблему увеличения числа несанкционированных парковочных площадок в областном центре. По словам заместителя акима г.Атырау Мейрима Калауи, в настоящее время разрабатывается ПСД проекта расширения 11 городских улиц, где также будет предусмотрено строительство новых парковочных площадей. - Мы планируем расширить улицы Маденова, С.Датова, Курмангазы, Бебарыса, Габдиева, пр.Азаттык, Амандосова, Гумарова, Ауэзова, Валиханова и Гагарина. При автодорогах, прошедших реконструкцию и расширение в этом году, парковочные зоны уже были построены - по ул.Баймуханова - 12 парковок на 155 мест, по ул.Владимирского - 18 парковок на 109 мест, по ул. Тайманова – 10 парковок на 89 мест, - рассказал Мейрим Калауи. Отметим, что на сегодня в городе зарегистрировано 145 автопарковок и стоянок для машин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.