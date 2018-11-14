По словам директора ТОО «Первая помощь» Бахытжана Турметова, Тлеу Сапаров написал заявление об уходе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 9 ноября коллективу станции скорой помощи уже представили нового руководителя. - Главный врач подал в отставку. На сегодняшний день главным врачом назначен Мурат Хадрединович Жанкулов. С коллективом его руководитель облаздрава уже познакомил, - сообщил Бахытжан Турметов. Кроме этого, сразу после ЧП отстранены от работы фельдшер, врач и диспетчер станции 103. По факту смерти Инжу Жанкиной, которая умерла, не дождавшись врачей скорой, идет проверка. Дело на контроле министерства здравоохранения. Напомним, 3 ноября в Актобе скончалась 7-летняя Инжу Жанкина. У ребенка резко поднялась температура и начались приступы судорог. Родные 49 минут ждали скорую. Но девочка умерла до приезда неотложки. Медики лишь констатировали смерть. Сразу после ЧП от работы отстранили фельдшера, врача и диспетчера станции 103. На днях двое братьев девочки попали в больницу с пониженным гемоглобином. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА  