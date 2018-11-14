Такой опыт уже имеется. Четыре года назад по программе Kusanone, что в переводе означает «корни травы» в Бокейординскую районную больницу было закуплено оборудование на 97 281 долларов. На очереди Жангалинская больница, оттуда отправили заявку на приобретение видеогастроскопа. - Если честно, когда мы ехали в больницу, я ожидал, что будет хуже. Но это оказалось не так, система администрации там очень хорошая, внедрена цифровизация услуг, в больницах очень чисто, я очень удивился, - поделился впечатлениями атташе экономического отдела посольства Японии Юма ТАНАКА. Программа работает в Казахстане с 1997 года. За это длительное время было одобрено 92 проекта на сумму более 6 млн долларов США. В ЗКО был реализован пока только один проект, второй на стадии рассмотрения. - Сейчас у нас оснащенность оборудованием в больницах свыше 91%. А если, например, молодой специалист, который находится в отдаленном районе, хочет работать на новом оборудовании, он может подавать эту заявку, - говорит и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Также за круглым столом были обсуждены вопросы цифровизации. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, какая работа в нашей области проводится в этой сфере, включая и медицинские учреждения. - Мы создали электронный паспорт здоровья, раньше его не было, люди бегали с амбулаторными карточками, их часто теряли, это человеческий фактор, теперь все это в электронном виде. Есть приложение «К врачу», с каждым днем все больше людей его используют, электронные очереди в поликлиниках. Мы обновляем оборудование, которое помогает наиболее точно диагностировать, - рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Делегация из Японии признала, что цифровизация в Казахстане ушла вперед.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.