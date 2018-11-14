Рабочая группа по разъяснению правил привлечения иностранной рабочей силы побывала на городском рынке «Дина». В ее состав вошли сотрудники миграционной полиции, управления координации занятости и социальных программ, городского отдела предпринимательства и туризма, департамента государственных доходов и другие. Уже в течение недели специалисты проводят встречи с индивидуальными предпринимателями, разъясняя правила привлечения иностранной рабочей силы. -Дело в том, что, согласно приказу №559 министра здравоохранения и социального развития от 2016 года, неквалифицированную рабочую силу из ближнего и дальнего зарубежья предприниматели могут привлекать только для работ в сфере сельского хозяйства. В сфере торговли трудовые мигранты по закону работать не могут. Наша цель – обеспечить работой местное население, чтобы работодатель набирал к себе в штат жителей города и области, а не иностранцев, - рассказал начальник городского отдела предпринимательства и туризма Руслан Давлетов. Кроме того, по закону привлечение неквалифицированной рабочей силы возможно по трудовой квоте. Для того, чтобы работодателю прилечь из-за границы разнорабочего необходимо заплатить государству 800 тысяч тенге. Таким образом, в этом году для привлечения неквалифицированных трудовых мигрантов на Атыраускую область было выделено порядка 1 тысяч квот, из этого числа освоено около 750 разрешительных документов. - Эти специалисты в большинстве случаев работают в нефтегазовом секторе, то есть это узкоспециализированные рабочие – трубомонтажники, термисты, газосварщики, аргоносварщики, которых на нашем рынке нет. Для этой категории лиц для работы на территории Казахстана по квоте не требуется образование, - рассказал Мальбек Нсанбаев, руководитель отдела по привлечению иностранной рабочей силы управления координации занятости и социальных программ. В общей сложности встречи по разъяснению правил привлечения иностранной рабочей силы прошли с почти пятью тысячами предпринимателями рынка «Дина». Подобные беседы с представителями бизнеса пройдут на всех рынках города, где нелегально работают выходцы из средней Азии. Цель подобных встреч – сокращение числа гастарбайтеров на территории областного центра, а также обеспечение заработком местных безработных граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.