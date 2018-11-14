Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции, при въезде в город из багажа автомашине марки "ВАЗ 2114" было изъято 37 кг рыб осетровых пород. - По данному факту ведется досудебное расследование по ст 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Всего с начала осенней путины силами полиции изъяты более 1 тонны рыбы различной породы и 4 плавсредств, ведется досудебное расследование по 4 фактам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.