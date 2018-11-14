- Для чего нужно проходить регистрацию? Чем это поможет казахстанцам? – В первую очередь, это поможет сократить телефонные кражи и рынок «серых телефонов». Если вы или ваши знакомые становились жертвами телефонных воров, то вы понимаете, насколько неприятны подобные ситуации. Регистрация вашего телефона в связке с вашим ИИН и абонентским номером не позволит ворам воспользоваться устройством с новой SIM-картой. В том числе, такие нормы помогут также усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом. - Почему не получится воспользоваться украденным телефоном с новой SIM-картой? – Регистрация устройства проходит в связке с вашим номером телефона, ИИН и IMEI-устройства (прим. редакции: по международной практике IMEI присваивается устройствам во время их изготовления и идентифицирует их в сети мобильного оператора). Представим ситуацию в новом 2019 году: вор крадет телефон, зарегистрированный на ваши данные. Вынимает вашу SIM-карту и вставляет другую. На новый абонентский номер придет SMS о необходимой регистрации устройства. Чтобы сделать новую регистрацию, надо отменить старую. Для этого в течение 60 минут нужно ввести тот ИИН, на который телефон зарегистрирован сейчас. Таков процесс верификации, поэтому вор сможет сделать это только, если знает ваш ИИН. Я советую казахстанцам при покупке смартфонов бывшего употребления на месте проверять снята ли регистрация прошлым владельцем, чтобы не приобрести мобильное устройство, которым невозможно пользоваться. - А что делать, если телефон зарегистрирован и им пользуются, но планируют продать или подарить? – Чтобы следующий легальный владелец полноценно пользовался телефоном, нужно самостоятельно отменить предыдущую регистрацию на телефоне. После этого новый владелец сможет зарегистрировать телефон на себя. В нашей сети это можно будет сделать через USSD запрос *660#. Сейчас мы технически дорабатываем эту возможность. Я хочу обратить внимание на еще один важный момент. Если у вас дома хранятся старые телефоны, и вы планируете ими пользоваться в последующие годы, их тоже необходимо зарегистрировать до конца текущего года. - Наталья, вы сказали про «абонентские устройства». Что еще, помимо мобильных телефонов, смартфонов, в них входит? Нужно регистрировать еще какие-то устройства? – В понятие «абонентские устройства» еще входят планшеты, умные часы, как, например, Apple Watch, детские GPS-часы, модемы, роутеры. Их тоже необходимо зарегистрировать. Наши абоненты могут это сделать в «Личном кабинете» на сайтах kcell.kz и activ.kz. Давайте рассмотрим пример регистрации планшета, если он не поддерживает функцию отправки и приема SMS. Если вы никогда раньше не входили в «Личный кабинет» под вашим абонентским номером, который используется в планшете, то для начала следует пройти авторизацию под этим номером. Для этого нужно вынуть SIM-карту из планшета, вставить в мобильный телефон и отправить любое непустое SMS на номер 245. В ответ вы получите пароль для входа в «Личный кабинет». Далее верните SIM-карту в планшет, войдите в кабинет и пройдите регистрацию. Отмечу, что такие устройства, как сигнализации автомобиля, датчики, трекеры, POS-терминалы и другие, в которых есть SIM-карты, регистрировать не требуется. Они относятся к устройствам межмашинного взаимодействия M2M, то есть передают информацию от одного устройства другому. - Хорошо, это понятно. Но сегодня смартфонами пользуются даже дети, у которых еще нет удостоверения личностей, как быть им? – Это один из популярных вопросов среди наших абонентов и на него есть простой ответ. Если ребенок пользуется смартфоном, а ему еще нет 14 лет, то родитель регистрирует его на собственный ИИН. Если ребенок старше 14 лет, но не достиг 16 лет, то он может провести регистрацию телефона на свой ИИН в присутствии родителей или официальных опекунов. Начиная с 16-летнего возраста ребенок может регистрировать устройство на свой ИИН самостоятельно. - За одним человеком может быть зарегистрировано несколько устройств, в которых находятся разные SIM-карты? – Да, вы правы, за одним ИИН может быть зарегистрировано столько устройств, сколько вы используете с номерами, которые оформлены на ваше имя. - А как быть туристам, которые приехали на пару дней, например? – Если турист пользуется роумингом, то ему не нужно регистрировать телефон. Если же турист хочет пользоваться услугами Kcell или activ, то он может купить SIM-карту в наших абонентских офисах или Kcell Store и зарегистрировать там телефон на номер паспорта. - Как быть, если абонент пользуется связью разных мобильных операторов и держит две SIM-карты в смартфоне. Есть ли сложности с регистрацией двухсимочных смартфонов? – Сложности в этом процессе нет. Я постараюсь вам объяснить подробно. Если в вашем двухсимочном смартфоне две SIM-карты разных мобильных операторов, то нужно зарегистрировать его у каждого оператора. Например, в одном слоте SIM-карта Kcell или activ, в этом случае можете отправить SMS с ИИН для регистрации на номер 6006. Для регистрации устройства у другого оператора, нужно отправить SMS с ИИН на номер, который указан в алгоритме регистрации у другого оператора. Обратите внимание, что иногда двухсимочные смартфоны могут иметь один или два IMEI-кода. Номер IMEI можно узнать, набрав *#06# и кнопку дозвона, на задней панели телефона, под батареей, на коробке. В случае, если у смартфона один IMEI, тогда достаточно вставить SIM-карты, каждую в свой слот, и зарегистрировать устройство по предлагаемому алгоритму. Если у смартфона два IMEI, то необходимо вставить SIM-карту в каждый слот по очереди и провести регистрацию. Сначала в первый слот вставляется SIM-карта, например, Kcell или activ и регистрируется, затем в этот же слот вставляется SIM-карта другого оператора и тоже регистрируется. После этого SIM-карта Kcell или activ переставляется во второй слот и регистрируется, те же самые действия происходят и с SIM-картой другого оператора, согласно алгоритму оператора. На бумаге этот процесс кажется сложнее, чем в жизни. Я прошу клиентов Kcell и activ подойти к регистрации своих мобильных устройств максимально ответственно. По требованию закона с 1 января 2019 года сотовые операторы будут не вправе предоставлять услуги связи по незарегистрированным устройствам. Поэтому надо зарегистрировать устройства до 23:59 по времени Астаны 31 декабря 2018. Конечно, желательно сделать это как можно раньше, чтобы в новом году быть на связи с родными и близкими людьми.
Первый и самый простой способ – это отправить SMS на номер 6006 и указать в нем ваш ИИН. Второй способ - набрать на телефоне USSD-команду *660# и кнопку дозвона, ввести ИИН в открывшееся поле, нажать кнопку «Отправить». Для регистрации третьим способом нужен доступ к «Личному кабинету» на сайтах kcell.kz или activ.kz. После отправки данных абоненту придет сообщение, что информация принята для дальнейшей регистрации.
