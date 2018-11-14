Первый и самый простой способ – это отправить SMS на номер 6006 и указать в нем ваш ИИН. Второй способ - набрать на телефоне USSD-команду *660# и кнопку дозвона, ввести ИИН в открывшееся поле, нажать кнопку «Отправить». Для регистрации третьим способом нужен доступ к «Личному кабинету» на сайтах kcell.kz или activ.kz. После отправки данных абоненту придет сообщение, что информация принята для дальнейшей регистрации.