Как сообщили в управлении здравоохранения, вызов поступил в 5:39 14 ноября. Уже через три минуты карета скорой помощи прибыла на место. -При падении с высоты разбился мужчина 1970 года рождения. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, - заявила пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. Соседи сообщили, что выпавший с балкона шестого этажа мужчина проживал в этом доме. Он являлся владельцем расположенного в здании фотосалона. - Мы не знаем, что именно случилось. Возле дома стоит машина погибшего. Говорят, что у него были проблемы с бизнесом. Предприниматель собирался открывать новый фотосалон, - отметила одна из женщин. В полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.