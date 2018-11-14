В регионе работает более четырех тысяч государственных служащих. В течение года проводятся различные семинары для повышения их квалификации и профессиональных навыков. На этот раз семинар был организован для первых руководителей государственных учреждений и акимов районов. Спикеры, являющиеся ведущими специалистами в своих сферах говорили с участниками семинара о важности саморазвития и лидерства. В Послании Глава государства ещё раз подчеркнул необходимость оптимизации процесса предоставления государственных услуг. Именно качественный сервис является гарантией позитивных отношений между государственным служащим и людьми. На семинаре говорили о том, что такая форма работы с гражданами должна стать стилем жизни каждого государственного служащего. - Работа государственного аппарата — это служение народу. Об этом конкретно сказано в Послании нашего лидера. Госслужащий нужен постоянно повышать свой профессиональный уровень и развивать свои качества. Самое важно ответственно относиться к своим обязанностям. Всё это в конечном счёте, даёт свой эффект, отражается на работе всей системы, - рассказал заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Мирболат НУРТАЗИН. По мнению устроителей, знания полученные на семинаре помогут эффективнее вести профессиональную деятельность на местах и превратить коллектив в настоящую команду единомышленников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.