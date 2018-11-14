Сегодня, 14 ноября, по всей стране прошел общенародный диктант по переходу на латинский алфавит. ЗКО не стала исключением. Как рассказали в управлении культуры и развития языков, свыше 100 тысяч жителей нашего региона написали диктант на латинице. – Всем известно, что в феврале этого года был утвержден новый алфавит. При его создании были учтены мнения ученых, лингвистов и рядовых казахстанцев. Так, до 2025 года поэтапно страна должна будет перейти полностью на латинский алфавит. Согласно плану перехода, сегодня было решено организовать общенародный диктант. Для этого в нашем регионе была проделана определенная работа. Все районы области, государственные учреждения города и области были заранее осведомлены о ходе проведения диктанта, о правилах. Были проведены разъяснительные работы. Сегодня по области диктант пишут 100 тысяч жителей города и области, - рассказала руководитель управления развития языков ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА. Стоит отметить, что в общенародном диктанте приняли участие ученики школ, достигшие 15 лет, студенты высших и средних учебных заведений, государственные служащие, работники социальной сферы, сотрудники центра обслуживания населения и правоохранительных органов. Так, в здании городского акимата в масштабном диктанте приняли участие 60 человек. Текст был заранее подготовлен. Как рассказала Айгуль МЫНБАЕВА, проверка работ начнется во второй половине дня. – Во всех районах, в городе, а также при управлении культуры и развитии языков были созданы рабочие группы, в состав которых вошли ученые, лингвисты и преподаватели школ. Были разработаны специальные критерии. Они будут заниматься проверкой работ. Итоги будут известны через пять дней. Результаты будут опубликованы на республиканских сайтах tilalemi.kz и emle.kz, - отметили в управлении развития языков. Выяснилось, что диктант проводился на добровольной основе. В нем мог принять абсолютно любой житель области. – Я, как гражданин Республики Казахстан, поддерживаю политику нашего главы государства. В том числе и переход на латиницу. Никаких трудностей с этим быть не должно. Тем более молодежь сейчас грамотная. К диктанту готовились всего один день. Был пробный диктант. Думаю, я неплохо справилась с этим заданием, - заявила сотрудник городской библиотеки имени М.Горького Толкынай САРБАЕВА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.