Причина неправильного прикуса — вредные привычки, связанные с нарушением работы (функции) мышц. К ним относятся: • ротовое дыхание; • неправильное глотание; • неправильное положение языка (язык не прижимается к нёбу, когда ребёнок не говорит и не ест); • прокладывание языка между зубами; • сосание посторонних предметов (губы, щёк, пальца, карандаша).

Преимущества: • раннее лечение, в возрасте от 5 лет; • метод, комфортный для ребёнка: съемные аппараты, упражнения в игровой форме с мобильным приложением; • улучшение челюстно-лицевого развития; • улучшение общего здоровья: нормализуется дыхание, глотание, лицо становится более привлекательным; • лечение незаметно для окружающих, ребёнку не нужно носить аппарат в школу; • ребёнок может чистить зубы, есть твёрдую пищу, заниматься спортом, как обычно.

Однако неправильный прикус у ребёнка — не просто косметический дефект, а признак того, что нарушено челюстно-лицевое развитие. Это значит, что у ребёнка есть и другие проблемы: нарушено дыхание, сон, дикция, лицо становится не таким красивым, как это заложено генетически. Это видно уже в 3-5 лет.Например, если ребёнок дышит ртом, то язык постоянно лежит внизу и не давит на верхнюю челюсть. Меняется её форма, зубная дуга сужается и зубы растут криво. Если ребёнок сосёт нижнюю губу, не развивается нижняя челюсть, верхние зубы выпирают вперёд, образуется большая щель между верхними и нижними зубами (сагиттальная щель). Опытный ортодонт видит нарушения прикуса, даже не осматривая рот ребёнка, лишь по лицевым признакам.- Если начать лечение вовремя, у детей можно исправить прикус без брекетов. Метод, основанный на улучшении функции мышц лица, называют миофункциональной терапией, - рассказала врач-ортодонт стоматологической клиники «Жайык Дент» Талшын Тулегенова. - Брекеты эффективно выравнивают зубы, однако это механическое лечение, которое не улучшает общее здоровье. И применять его можно только тогда, когда выросли постоянные зубы. Миофункциональную терапию можно применять в раннем возрасте, и ребёнок сразу растёт и развивается правильно. Расширяются челюсти (а значит, расширяются верхние и нижние дыхательные пути), всем зубам хватает места, и они выравниваются естественным образом. А самое главное, полностью раскрывается его генетический потенциал и улучшается качество жизни.В стоматологической клинике « Жайык Дент» используется система Myobrace («Миобрейс»), разработанная австралийской компанией «Myofunctional Research Co» для лечения аномалий прикуса у детей от 5 до 15 лет. По этой методике, ребёнку нужно носить специальный аппарат (миофункциональный трейнер) 1 час днём и всю ночь во время сна. На курс лечения понадобится 3-4 аппарата, подобранных врачом.Также нужно делать упражнения для восстановления носового дыхания, тренировки мышц языка, щёк и губ и отработки правильного глотания. Эти упражнения занимают всего 5 минут 2 раза в день. Чтобы ребёнок правильно их выполнял, разработано мобильное приложение в форме мультиков.Приём проводит врач Тулегенова Талшын Темиргалиевна, ортодонт с многолетним опытом работы, прошедшая обучение по системе Myobrace в Москве. До приема ортодонта, у пациентов есть уникальная возможность получить бесплатную консультацию о том, как проходит курс лечения у консультанта Myobrace.