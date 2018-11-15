Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Правительством внесены изменения в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Однако до того, как приступить к реализации измененной программы, коммунисты считают необходимым выполнить детальный анализ исполнения предыдущего варианта документа, как того требуют принципы проектного управления. Вместо этого были представлены лишь общие количественные параметры, которые сами по себе вызывают вопросы. Так, по данным министерства труда и социальной защиты населения, только за 9 месяцев текущего года при финансировании в объеме 82,5 миллиарда тенге на постоянные рабочие места трудоустроено 327 тысяч человек. В то же время, по данным комитета по статистике, уровень безработицы остается неизменным с начала 2017 года, составляя 4,9%. При этом если в первом квартале текущего года насчитывалось 439 тысяч безработных, то во втором квартале их количество выросло до 441 тысячи. Нет никаких изменений и по сравнению со временем начала реализации программы в 2017 году, когда статистика показывала 439 тысяч безработных. Но главное, что помимо нестыковок по количественным показателям, мы не наблюдаем качественных изменений на рынке труда. Акцент делается на массовости охвата мерами содействия занятости за счет бюджетного финансирования. В то же время работа по стимулированию создания рабочих мест осталась, по сути, в тени. Так, в этом году за счет средств на микрокредитование профинансировано лишь 1042 проекта. За прошлый год это направление программы занятости позволило создать и сохранить также лишь порядка 1 000 рабочих мест. Фактически, в масштабах республики эффект от активизации малого бизнеса, как фактора занятости, отсутствует. Изменения, которые вносятся в программу занятости, принципиально на эту ситуацию не повлияют. Все указанные в ней меры, включая переобучение, переселение, необходимы, однако они вторичны. Главная цель программы занятости в том, чтобы превратить ряд отраслей в генераторы спроса на качественные трудовые ресурсы. Но вместо этого мы видим обратное. В нефтегазовой и нефтесервисной индустрии, которая является основой экономики, происходят сокращения, несмотря на рекордные объемы добычи. Сельское хозяйство является новой точкой роста, однако по факту из этой отрасли стремительными темпами вымываются трудовые ресурсы – минус 1 миллион человек с 2010 года. В обрабатывающей промышленности с 2010 года, т.е. начала первой индустриальной пятилетки, число занятых увеличилось лишь на 54 тысячи человек. Прирост задействованной рабочей силы идет, главным образом, в торговле, а также в отраслях, связанных с бюджетным финансированием. Но дальнейший рост в этих сферах становится невозможен. Устойчивое создание рабочих мест могут обеспечить только отрасли, формирующие добавленную стоимость. Вместе с тем, налоговая и кредитная политика их не стимулируют. Банки, фактически, не работают с производственным сектором вне государственных программ. В таких условиях увеличение средств на переобучение и переселение трудовых ресурсов остается временной мерой, эффект которой закончится вместе с бюджетным финансированием. В целом программа занятости позволяет лишь удерживать текущие цифры безработицы. Фракция «Народные коммунисты» считает, что государственная политика занятости должна быть направлена не на формирование отчетности о массовом охвате населения, а на изменение структуры трудового рынка в пользу реального сектора. Поэтому она должна быть тесно увязана с промышленной, аграрной, энергетической и транспортной политикой. Только такой комплексный подход способен решить проблему структурной безработицы, существующую в казахстанской экономике. В этой связи просим предоставить данные, подтверждающие, что сформированная в рамках программы занятость стала действительно продуктивной: 1. В каких секторах экономики трудоустроены люди, получившие постоянные рабочие места по программе занятости? 2. Каков размер их средней заработной платы? 3. Показатели развития предпринимательства в рамках программы – число новых субъектов бизнеса, в каких сферах они работают, сколько создано рабочих мест.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков