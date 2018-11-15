SX43tXXyP1YРасскажем немного о качественных окнах. Многие люди думают, что, выбрав хороший оконный профиль, они купили качественное окно! Однако это ошибочное предположение, ведь окно состоит не только из профиля ПВХ, а также из армирующего профиля (металл внутри окна), уплотнительной резины, фурнитуры (запорный механизм), стеклопакет (занимает 80% площади окна и очень важен при выборе окна). При выборе компании, устанавливающей окна, стоит обратить снимание на специалистов и оборудование, на котором производят сборку и пайку конструкций. Также качество продукта зависит от правильно сделанных замера и монтажа. К примеру, если вы купите качественное окно, но замер и монтаж будет сделан непрофессионально и без соблюдения технологий, то, конечно же, изделие не будет служить должным образом. Компания "ОкнаБиз" на рынке уже 12 лет и на 100% знает свою работу. Особенность продукции в том, что монтаж производится по собственной технологии, проверенной временем, а служба контроля качества отслеживает качество продукта на всех стадиях выполнения заказа!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.